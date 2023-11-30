Шторм в Крыму: поврежден самый известный памятник Херсонеса

Во временно оккупированном Крыму из-за шторма поврежден самый значимый памятник Херсонеса ­– базилика 1935 рода. Об этом сообщает УНН посылаясь на данные местных жителей и фото от сообщества "Крымский ветер".

Детали

Стихия повредила визитную карточку музея в Севастополе — "базилику 1935 года". Это самая известная базилика, раскопанная в древнегреческом городе Херсонесе Таврическом в 1935 году археологом Б. Г. Беловым.

Базилика была построена, вероятно, в VI веке на месте более раннего храма. Понимая месторасположение древнего города, о его защите задумывались ещё в 90-х годах прошлого века. Именно тогда началось возведение защитной стены, которая в этот раз спасла руины античного городища от полного разрушения.