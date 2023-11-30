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Шторм в Крыму: поврежден самый известный памятник Херсонеса

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 22:45  •  433 просмотра

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Шторм в оккупированном Крыму повредил знаменитую "базилику 1935 года" в Херсонесе, самый известный памятник Севастопольского музея.

Во временно оккупированном Крыму из-за шторма поврежден самый значимый памятник Херсонеса ­– базилика 1935 рода. Об этом сообщает УНН посылаясь на данные местных жителей и фото от сообщества "Крымский ветер".

Детали

Стихия повредила визитную карточку музея в Севастополе — "базилику 1935 года". Это самая известная базилика, раскопанная в древнегреческом городе Херсонесе Таврическом в 1935 году археологом Б. Г. Беловым.

Базилика была построена, вероятно, в VI веке на месте более раннего храма. Понимая месторасположение древнего города, о его защите задумывались ещё в 90-х годах прошлого века. Именно тогда началось возведение защитной стены, которая в этот раз спасла руины античного городища от полного разрушения.

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Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Шторм у Криму: пошкоджено найвідоміший пам'ятник Херсонеса
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НАБУ и САП добились замораживания 1,5 миллиона долларов в криптовалюте, принадлежащей бывшему главе Госспецсвязи Юрию Щиголю, которого подозревают в хищении средств. Высший антикоррупционный суд принял решение об аресте активов на криптокошельке.

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Немецкий банк KfW предоставит Украине 50 миллионов евро на рефинансирование программы "Доступные кредиты 5-7-9%" для малого бизнеса, усиливая финансовую поддержку в военное время.

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Украина получит от немцев грант в 50 млн евро для рефинансирования программы "Доступные кредиты 5-7-9%" - Минфин

На Запорожье ударные дроны СБУ уничтожили более 10 вражеских целей за день

На Запорожском направлении контрразведка СБУ с помощью беспилотников уничтожила более 10 единиц вражеской техники, в том числе грузовики, ракетный комплекс и инженерное оборудование.

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На Запорожье ударные дроны СБУ уничтожили более 10 вражеских целей за день

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил эффективность западного оружия и ситуацию на фронте с американским генералом Чарльзом Брауном, который подтвердил американскую поддержку. Залужный сообщил о значительных потерях, понесенных российскими войсками, несмотря на их наступательные действия.

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Главнокомандующий ВСУ обсудил с американским генералом текущую ситуацию на фронте и эффективность предоставленного партнерами оружия

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Зеленский обсудил оборонные потребности Украины и вступление в ЕС с премьер-министром Болгарии Денковым и пригласил Болгарию к переговорам по формуле мира. Он поблагодарил Денкова за поддержку Украины в Европейском парламенте.

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