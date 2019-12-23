Шторм в Черном море прошел без ЧП для Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Шторм, который произошел в Черном море в ночь на понедельник, прошел без осложнений - подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области не привлекали. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в области.
"Ночью были порывы ветра, на море был шторм. Ничего не случилось, все было нормально. ГСЧС ни к чему не привлекали, никаких сообщений не поступало", - рассказала начальник пресс-службы ГУ ГСЧС в области Ольга Сафронова.
Она также добавила, что сейчас в регионе все спокойно.
Добавим, ночью 23 декабря в западной и юго-западной части акватории Черного моря прогнозировали порывы ветра 25-28 м/с, высота волн 30-40 дм.
Напомним, ранее у берегов Греции судно с украинцами на борту потерпевшего крушение во время шторма.