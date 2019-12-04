Біля берегів Греції судно з українцями на борту зазнало аварії під час шторму
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Біля берегів Греції у Егейському морі судно з українцями на борту потрапило у шторм і зазнало аварії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Maritime Buletin.
Вантажний корабель New Leo був виведений з ладу в Егейському морі вранці 4 грудня, перебуваючи на шляху з Елевсіса в Гемлік, Туреччина, з вантажем сталі.
“Судно, що потрапило у шторм, зазнало сильного нахилу, що призвело до зміщення вантажу. Судно подало сигнал лиха. Берегова охорона Греції і ВМС спільно провели рятувальну операцію, 14 членів екіпажу, всі українці, за даними грецьких і українських джерел, були доставлені по повітрю в безпечне місце”, — йдеться у повідомленні.
Наразі стан судна невідомий. За попередньою інформацією воно все ще може знаходитися на плаву.
Нагадамо, у британському Портленді затримали судно “Джірех” (Jireh) з кримчанами, яке йшло під прапором Нігерії.