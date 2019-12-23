Рятувальники попередили про можливі проблеми з проїздом у Карпатах
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. В українських Карпатах очікується суттєве ускладнення погодних умов, що може спровокувати порушення та місцями припинення руху транспорту на дорогах регіону. Про це УНН повідомляє з посиланням на персслужбу ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, протягом 23-24 грудня у західних областях значні дощі; в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25-28 м/с. 23-24 грудня в Карпатах суттєве ускладнення погодних умов: сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Погодні умови можуть призвести до порушення та місцями припинення руху транспорту на дорогах Карпатського регіону", - повідомили у відомстві.
Окрім того, За даними Укргідрометцентру, 23 грудня на рiчках Закарпаття очікуються пiдвищення рiвнiв води:
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- на бiльшостi рiчок на 0,5-1,5 м, без негативних наслідків;
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- на річці Тиса та в нижнiх течiях бiльшостi притокiв на 1,0-2,0 м, без негативних наслідків;
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- у нижнiх течiях рiчок Латориця та Стара – 2,0-2,5 м, з початковим виходом води на заплаву;
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- у нижнiй течiї річки Боржава – 2,5-3,0 м, з початковим виходом води на заплаву.
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Також зазначається, що погіршення погодних умов очікується і в іншому регіоні - вночі 23 грудня в західній та південно-західній частині акваторії Чорного моря пориви вітру 25-28 м/с, висота хвиль 30-40 дм.
Нагадаємо, водіїв попередили про мокрі дороги і туман.