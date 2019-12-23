Водіїв попередили про мокрі дороги і туман
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Автомобільні дороги державного значення на ранок понеділка, 23 грудня, по Україні мокрі, у деяких областях - туман. Проїзд автошляхами забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.
"Станом на 6:00 23 грудня дощі в східних, Чернігівській, Сумській, Одеській та Запорізькій областях; значний дощ у Закарпатській області, на решті території країни місцями тумани. Покриття на автодорогах державного значення в більшості областей мокре", - вказали дорожники.
На перевальних ділянках доріг Закарпатської області, як вказано, - дощі, лише на Ужоцькому перевалі місцями невеликий сніг. Покриття мокре.
"Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано", - запевнили в агентстві.
Нагадаємо, 23 грудня в Україні до 14 градусів тепла.