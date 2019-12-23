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Водіїв попередили про мокрі дороги і туман

Водіїв попередили про мокрі дороги і туман

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Автомобільні дороги державного значення на ранок понеділка, 23 грудня, по Україні мокрі, у деяких областях - туман. Проїзд автошляхами забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.

"Станом на 6:00 23 грудня дощі в східних, Чернігівській, Сумській, Одеській та Запорізькій областях; значний дощ у Закарпатській області, на решті території країни місцями тумани. Покриття на автодорогах державного значення в більшості областей мокре", - вказали дорожники.

На перевальних ділянках доріг Закарпатської області, як вказано, - дощі, лише на Ужоцькому перевалі місцями невеликий сніг. Покриття мокре.

"Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано", - запевнили в агентстві.

Нагадаємо, 23 грудня в Україні до 14 градусів тепла.

Українські Національні Новини

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