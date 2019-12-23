Сьогодні в Україні до 14 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. В Україні у понеділок, 23 грудня, пройдуть дощі, температура повітря протягом доби коливатиметься від 0 до 14 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Так, 23 грудня у західних областях значні дощі; температура вночі 1-6° тепла, вдень 3-8°.
У Карпатах сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура протягом доби 0-5° тепла.
На решті території невеликий дощ; вночі та вранці місцями туман; температура вночі 4-9° тепла, вдень 6-11°, у південній частині місцями 12-14°.
Вітер у країні південно-східний з переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-28 м/с.
Нагадаємо, в Україну йдуть морози.