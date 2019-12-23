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Шторм у Чорному морі минув без НП для Одещини

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Шторм, який стався у Чорному морі у ніч на понеділок, минув без ускладнень – підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Одещині не залучали. Про це кореспонденту УНН повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС в Одеській області.

"Вночі були пориви вітру, на морі був шторм. Нічого не трапилось, все було нормально. ДСНС ні до чого не залучали, ніяких повідомлень не надходило", - розповіла начальник пресслужби ГУ ДСНС в області Ольга Сафронова.

Вона також додала, що зараз у регіоні все спокійно.

Додамо, вночі 23 грудня в західній та південно-західній частині акваторії Чорного моря прогнозували пориви вітру 25-28 м/с, висота хвиль 30-40 дм.

Нагадаємо, раніше біля берегів Греції судно з українцями на борту зазнало аварії під час шторму.

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