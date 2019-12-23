Шторм у Чорному морі минув без НП для Одещини

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Шторм, який стався у Чорному морі у ніч на понеділок, минув без ускладнень – підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Одещині не залучали. Про це кореспонденту УНН повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС в Одеській області.