Штайнмайер удивлен спорами в Киеве по предложенной им формуле

КИЕВ. 8 октября. УНН. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отверг критику со стороны украинских политиков по предложенной им формуле, которая предусматривает условия, при которых на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса должны состояться местные выборы и может начать действовать закон об особом статусе. Находясь с визитом в Тбилиси, Штайнмайер в понедельник, 7 октября, также опроверг утверждение, что на предложенную им формулу повлияла Россия, передает УНН со ссылкой на DW.