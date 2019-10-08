Штайнмайер удивлен спорами в Киеве по предложенной им формуле
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отверг критику со стороны украинских политиков по предложенной им формуле, которая предусматривает условия, при которых на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса должны состояться местные выборы и может начать действовать закон об особом статусе. Находясь с визитом в Тбилиси, Штайнмайер в понедельник, 7 октября, также опроверг утверждение, что на предложенную им формулу повлияла Россия, передает УНН со ссылкой на DW.
Он напомнил, что три года назад переговоры в “нормандском формате” оказались в тупике. По словам политика, который в то время был главой МИД Германии, стороны знали про проекты, которые они должны были реализовывать в рамках минских соглашений. Однако, как утверждает Штайнмайер, шаги, которые они должны были сделать, казались сторонами слишком большими.
“Поэтому формула не содержит ничего другого, как попытку сделать из больших шагов, на которые стороны конфликта не решались, несколько маленьких шагов”, — цитирует Штайнмайера агентство dpa.
По его словам, о последовательности и наполнение этих шагов еще должны были вести переговоры.
Кроме того, президент ФРГ выразил удивление из-за нынешней критики предложенной им формулы определенными политиками в Киеве.
“Споры в Украине удивляют меня немного только потому, что один из участников, тогдашний президент (Петр Порошенко — ред) был привлечен к переговорам”, — отметил Штайнмайер.
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Напомним, накануне в Киеве и в ряде других городов Украины люди протестовали против согласия Украины на имплементацию “формулы Штайнмайера”.