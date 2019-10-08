Штайнмаєр здивований суперечками в Києві щодо запропонованої ним формули

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відкинув критику з боку українських політиків щодо запропонованої ним формули, яка передбачає умови, за яких на непідконтрольних Києву територіях Донбасу мають відбутися місцеві вибори і може почати діяти закон про особливий статус. Перебуваючи з візитом у Тбілісі, Штайнмаєр у понеділок, 7 жовтня, також спростував твердження, що на запропоновану ним формулу вплинула Росія, передає УНН із посиланням на DW.