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Штамм “Дельта” подозревают у 33 человек из одесского лагеря “Молодая гвардия”

Штамм “Дельта” подозревают у 33 человек из одесского лагеря “Молодая гвардия”

Киев  •  УНН

 • 19763 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. В детском оздоровительном центре “Молодая гвардия”, что в Одессе, на сегодня уже 53 подтвержденных случая COVID-19, из них у 33 человек подозревают штамм “Дельта”. Об этом сообщил 18 августа на брифинге главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

“У 33 человек — как взрослых, так и детей — подозревают штамм "Дельта“. Но это предварительный диагноз — точный поставят в Киеве. Всего заболело коронавирусом 53 человека. Центр готовят к временному закрытию”, — сказал Виталий Гончаров.

По его словам, большинство переносят заболевание в легкой форме или в состоянии средней тяжести. 3 ребенка госпитализированы, у них возникли осложнения.

Главный санитарный врач области уточнил, что в корпусе “Звездный”, где зафиксировали вспышку, находится всего 494 ребенка. Их протестировали и оставили на 14-дневный карантин. Лагерь “Звездный” центра “Молодая гвардия” переводится в закрытый режим работы.

Кроме него на территории “Молодой гвардии” действуют еще два лагеря — “Солнечный” и “Прибрежный”, в которых находится более 500 человек. Считается, что они не контактировали с заболевшими. Находящихся в них детей системно обследуют, а потом планируют отправить домой.

Напомним, информация о вспышке заболевания коронавирусом в центре “Молодая гвардия” появилась 16 августа вечером. По разным данным, заболевание было зафиксировано еще 13 августа у четырех десятков человек.

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