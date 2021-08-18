Штам "Дельта" підозрюють у 33 осіб з одеського табору "Молода гвардія"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У дитячому оздоровчому центрі "Молода гвардія", що в Одесі, на сьогодні вже 53 підтверджених випадки COVID-19, з них у 33 осіб підозрюють штам "Дельта". Про це повідомив 18 серпня на брифінгу головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров.
"У 33 осіб - як дорослих, так і дітей - підозрюють штам "Дельта". Але це попередній діагноз - точний поставлять у Києві. Всього захворіло коронавірусом 53 людини. Центр готують до тимчасового закриття", - сказав Віталій Гончаров.
За його словами, більшість переносять захворювання у легкій формі або в стані середньої тяжкості. 3 дитини госпіталізовані, у них виникли ускладнення.
Головний санітарний лікар області уточнив, що в корпусі "Зоряний", де зафіксували спалах, перебуває всього 494 дитини. Їх протестували і залишили на 14-денний карантин. Табір "Зоряний" центру "Молода гвардія" переводиться у закритий режим роботи.
Окрім нього на території "Молодої гвардії" діють ще два табори - "Сонячний" і "Прибережний", у яких - понад 500 осіб. Вважається, що вони не контактували з хворими. Дітей, які у них перебувають, системно обстежують, а потім планують відправити додому.
Нагадаємо, інформація про спалах захворювання коронавірусом в центрі "Молода гвардія" з'явилася 16 серпня ввечері. За різними даними, захворювання було зафіксовано ще 13 серпня біля чотирьох десятків людей.