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Штаб ООС опубликовал фиксацию разрушений Врубовки

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Офицеры украинской стороны СЦКК, совместно с представителями Генеральной прокуратуры и Национальной полиции завершили фиксацию и документирования последствий обстрела из тяжелой артиллерии мирного поселка Врубовка. Материалы фотофиксации, осколки снарядов и отчеты экспертов передано в распоряжение следственных органов и международных организаций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

Штаб ООС опубликовал фиксацию разрушений Врубовки

“24 августа 2018 около 05.10 со стороны ВФ РФ в направлении Первомайск — Врубовка осуществлен обстрел населенного пункта Врубовка с применением артиллерии калибра 152 мм (7 активно-реактивных снарядов). Около 06.40 24 августа 2018 года от представителя ЦВС м. Попасная получено сообщение о факте попадания боеприпасов и повреждения помещений жилого сектора по адресу: Луганская область, Попаснянский район, н.п. Врубовка”, — указано в сообщении.

Прибыв на место обстрела группа обнаружила:

— От прямого попадания снаряда калибра 152 мм разрушено одно жилое здание, разделенное на две семьи, по адресу: ул. Школьная (Артема), дом 2. В результате взрыва снаряда калибром 152 мм в жилом здании получил тяжелые ранения и скончался в скорой по дороге в Лисичанскую городскую больницу хозяин одного из домов — Олейник Андрей Леонидович 1983 г.р. Остальные члены семьи — жена и двое детей, находившихся внутри дома, не пострадали. Владелица второй части дома в момент взрыва находилась внутри и не пострадала.

От взрыва снаряда калибра 152 мм по адресу: ул. Лесная (Октябрьская), дом 7, взрывной волной и осколками повреждены столбы во дворе, а также окна и кровли соседних домов № 8 и № 9 этой же улицы.

Места разрывов снарядов калибра 152 мм по адресам: ул. Школьная (между двухэтажными многоквартирными домами № 7 и № 9), а также школьный двор ул. Зеленая (Советская).

Также один снаряд попал во входную часть погреба, находящегося на территории фермерского хозяйства на окраине села. В результате попадания и разрыва: погибло одно гражданское лицо, разрушено одно жилое здание, разделенное на две семьи, повреждены окна и кровли примерно в 50 жилых домах (по состоянию на 12.00), повреждены четыре нежилые здания (школьная мастерская, столовая, хозяйственное помещение (туалет) и вход в погреб фермерского хозяйства.

На момент проведения фотофиксации на месте происшествия работали патруль ОБСЕ, представители полиции и Генеральной прокуратуры Украины.

“Боеприпасов, которые не взорвались, не обнаружено. Расстояние от места обстрела к подразделениям Вооруженных Сил Украины более 1 км”, — добавили в пресс-центре ООС.

Как сообщал УНН, сегодня утром шесть снарядов калибра 152 мм попали в частные дворы в селе Врубовка Луганской области.

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