Штаб ООС опублікував фіксацію руйнувань Врубівки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Офіцери Української сторони СЦКК, спільно з представниками Генеральної прокуратури та Національної поліції завершили фіксацію та документування наслідків обстрілу з важкої артилерії мирного селища Врубівка. Матеріали фотофіксації, уламки снарядів та звіти експертів передано у розпорядження слідчих органів та міжнародних організацій. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр ООС.
“24 серпня 2018 року близько 05.10 з боку ЗФ РФ у напрямку Первомайськ — Врубівка здійснено обстріл населеного пункту Врубівка із застосуванням артилерії калібру 152 мм (7 активно-реактивних снарядів). Близько 06.40 24 серпня 2018 року від представника ЦВС м. Попасна отримано повідомлення про факт влучання боєприпасів та пошкодження помешкань житлового сектору за адресою: Луганська область, Попаснянський район, н.п. Врубівка”, — вказано у повідомленні.
Прибувши на місце обстрілу група виявила:
— Від прямого влучання снаряду калібру 152 мм зруйновано одну житлову будівлю, поділену на дві сім’ї, за адресою: вул. Шкільна (Артема), будинок 2. Внаслідок вибуху снаряду калібром 152 мм в житловій будівлі отримав тяжкі поранення та помер у швидкій дорогою до Лисичанської міської лікарні господар одного з помешкань — Олійник Андрій Леонідович 1983 р.н. Решта членів сім’ї — дружина та двоє дітей, які знаходились всередині будинку, не постраждали. Власниця другої частини будинку в момент вибуху знаходилась всередині та не постраждала.
Від вибуху снаряду калібру 152 мм за адресою: вул. Лісна (Жовтнева), будинок 7, вибуховою хвилею та осколками пошкоджені стовпи на подвір’ї, а також вікна та покрівлі сусідніх будинків № 8 та № 9 цієї ж вулиці.
Місця розривів снарядів калібру 152 мм за адресами: вул. Шкільна (між двоповерховими багатоквартирними будинками № 7 та № 9), а також шкільне подвір’я вул. Зелена (Радянська).
Також один снаряд влучив у вхідну частину погреба, що знаходиться на території фермерського господарства на окраїні села. В результаті влучання та розриву: загинула одна цивільна особа, зруйновано одну житлову будівлю, поділену на дві сім’ї, пошкоджені вікна та покрівлі приблизно у 50 житлових помешканнях (станом на 12.00), пошкоджено чотири нежитлові будівлі (шкільна майстерня, їдальня, господарське приміщення (туалет) та вхід у погреб фермерського господарства.
На момент проведення фотофіксації на місці події працювали патруль ОБСЄ, представники поліції та Генеральної прокуратури України.
“Боєприпасів, що не вибухнули, не виявлено. Відстань від місця обстрілу до підрозділів Збройних Сил України більше 1км”, — додали у прес-центрі ООС.
Як повідомляв УНН, сьогодні вранці шість снарядів калібру 152 мм влучили в приватні подвір'я в селі Врубівка Луганської області.