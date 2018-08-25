Штаб ООС опублікував фіксацію руйнувань Врубівки

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Офіцери Української сторони СЦКК, спільно з представниками Генеральної прокуратури та Національної поліції завершили фіксацію та документування наслідків обстрілу з важкої артилерії мирного селища Врубівка. Матеріали фотофіксації, уламки снарядів та звіти експертів передано у розпорядження слідчих органів та міжнародних організацій. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр ООС.