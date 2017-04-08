Штаб АТО: за минувшие сутки 5 военных получили ранения

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 68065 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108740 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166687 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122282 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120065 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114361 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105461 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107331 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103785 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157613 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Штаб АТО: за минувшие сутки 5 военных получили ранения

Штаб АТО: за минувшие сутки 5 военных получили ранения

Киев  •  УНН

 • 10043 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 43 раза обстреляли позиции украинских военных, за сутки пятеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

“Российско-оккупационные войска, несмотря на достигнутые договоренности трехсторонней контактной группы по прекращению огня, режима „Тишины“ не соблюдают. За минувшие сутки зафиксировано 43 обстрелы позиций сил АТО”, — говорится в сообщении.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано вблизи Мариуполя. С минометов калибра 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП враг открывал огонь по защитникам Новогригорьевки. Минометы калибра 82мм, гранатометы различных систем, пулеметы больших калибров и огонь снайперов применял в районе Красногоровки. Опорные пункты наших войск вблизи Марьинки противник беспокоил огнем из 82 миллиметровых минометов и стрелкового оружия. С противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал позиции в Водяным, Широкино и Березовым. Пулеметы больших калибров применял вблизи Чермалык, по защитниках Новотроицкого бил БМП и вражеские снайперы. Морских пехотинцев вблизи Гнутово и Талаковка подразделения российско-оккупационных войск обстреливали из стрелкового оружия.

На Донецком направлении, в сторону опорных пунктов в районах Авдеевки и Верхнеторецкого враг открывал огонь из минометов калибра 82мм и гранатометов различных систем. С крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по позициям вблизи Каменки. Противотанковые гранатометы противник применял против защитников Песков и Зайцево, а по позициям в районе Опиного бил с вооружения БМП.

На Луганском направлении, по защитниках Катериновки и станицы Луганской противник вел огонь из гранатометов, а крупнокалиберные пулеметы применял вблизи Крымского.

“Несмотря на вооруженные провокации врага украинские военнослужащие придерживались режима „Тишины“ и огонь в ответ не открывали”, — добавили в штабе.

За минувшие сутки пятеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.

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