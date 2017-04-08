Штаб АТО: за минувшие сутки 5 военных получили ранения

“Российско-оккупационные войска, несмотря на достигнутые договоренности трехсторонней контактной группы по прекращению огня, режима „Тишины“ не соблюдают. За минувшие сутки зафиксировано 43 обстрелы позиций сил АТО”, — говорится в сообщении.



Наибольшее количество обстрелов зафиксировано вблизи Мариуполя. С минометов калибра 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП враг открывал огонь по защитникам Новогригорьевки. Минометы калибра 82мм, гранатометы различных систем, пулеметы больших калибров и огонь снайперов применял в районе Красногоровки. Опорные пункты наших войск вблизи Марьинки противник беспокоил огнем из 82 миллиметровых минометов и стрелкового оружия. С противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал позиции в Водяным, Широкино и Березовым. Пулеметы больших калибров применял вблизи Чермалык, по защитниках Новотроицкого бил БМП и вражеские снайперы. Морских пехотинцев вблизи Гнутово и Талаковка подразделения российско-оккупационных войск обстреливали из стрелкового оружия.

На Донецком направлении, в сторону опорных пунктов в районах Авдеевки и Верхнеторецкого враг открывал огонь из минометов калибра 82мм и гранатометов различных систем. С крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по позициям вблизи Каменки. Противотанковые гранатометы противник применял против защитников Песков и Зайцево, а по позициям в районе Опиного бил с вооружения БМП.

На Луганском направлении, по защитниках Катериновки и станицы Луганской противник вел огонь из гранатометов, а крупнокалиберные пулеметы применял вблизи Крымского.

“Несмотря на вооруженные провокации врага украинские военнослужащие придерживались режима „Тишины“ и огонь в ответ не открывали”, — добавили в штабе.

За минувшие сутки пятеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.