Шприцы, бинты и вата из украинских аптек не исчезнут
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Оппоненты так называемого "аптечного законопроекта" (№8591) утверждают, что в случае принятия документа из украинских аптек могут исчезнуть шприцы, бинты и костыли. Такое предостережение оказалось преждевременным, передает УНН со ссылкой на данные портала ВРУ.
Так, согласно заключению профильного комитета парламента, инициаторы “аптечного” документа доработают норму по реализации аптеками изделий медицинского назначения — шприцев, спринцовки, ваты, бинтов, подгузников, грелок, костылей и тому подобное.
Также будет доработана норма о продаже аптеками лекарств, содержащих наркотические (психотропные) вещества.
Как писал УНН, наличие профильного образования у владельцев аптек является практикой ЕС. Такое требование народные депутаты хотят ввести и в Украине.