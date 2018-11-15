Шприці, бинти і вата з українських аптек не зникатимуть
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Опоненти так званого "аптечного законопроекту" (№8591) стверджують, що у разі прийняття документу з українських аптек можуть зникнути шприці, бинти та милиці. Таке застереження виявилося передчасним, передає УНН із посиланням на дані порталу ВРУ.
Так, згідно із висновком профільного комітету парламенту, ініціатори “аптечного” документу доопрацюють норму щодо реалізації аптеками виробів медичного призначення - шприців, спринцівки, вати, бинтів, підгузків, грілок, милиць тощо.
Також буде доопрацьована норма про продаж аптеками ліків, що містять наркотичні (психотропні) речовини.
Як писав УНН, наявність профільної освіти у власників аптек є практикою ЄС. Таку вимогу народні депутати хочуть запровадити і в Україні.