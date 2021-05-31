Шпионский скандал в Европе: правительство Германии хочет прояснить роль Дании
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Правительство Германии пытается прояснить сообщения о том, что датские спецслужбы помогали секретной службе США АНБ шпионить за ведущими немецкими политиками. Об этом со ссылкой на слова представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта сообщает Deutschlandfunk, передает УНН.
Детали
Официальный представитель правительства ФРГ Зайберт заявил, что они "связываются со всеми соответствующими национальными и международными органами, чтобы проверить информацию".
В то же время, после того, как стали известны новые подробности о масштабах прослушивания высокопоставленных немецких политиков со стороны секретных служб дружественных государств, немецкая "Свободная демократическая партия" призвала принять срочные меры. "Такому поведению не должно быть места среди западных партнеров и особенно среди стран-членов ЕС", - заявил в понедельник агентству AFP член Бундестага, представитель СвДП Бенджамин Штрассер. Федеральное правительство должно теперь работать над "обязывающим соглашением о запрете шпионажа между Европейским Союзом и США", считают в СвДП.
Штрассер назвал сообщение о шпионаже за европейскими политиками "тревожными". В интервью AFP он сказал: "Еще раз ясно, что нам нужна более скоординированная политика безопасности в Европе".
В интервью NDR, WDR и SZ еще один немецкий политик, бывший лидер оппозиции Пеер Штайнбрюк, которого, по сообщениям, тоже прослушивали, сказал, что он узнал о прослушивании его только из этого расследования. "В политическом плане я считаю, что это скандал", - сказал Штайнбрюк.
Накануне федеральное правительство заявляло в комментарии Tagesschau, что не знало о шпионаже за ведущими членами правительства. Представитель правительства сообщил на запрос: "Предмет вашего исследования стал известен канцлеру по вашему запросу". Кроме того, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, которого, по сообщениям, тоже прослушивали, накануне также заявил, что ему "ничего не известно" о возможной слежке со стороны датской секретной службы.
Контекст
В воскресенье ряд СМИ в Германии, Дании, Швеции сообщили о том, что датские спецслужбы помогали АНБ следить за европейскими политиками. Скандал начался еще в 2013 году, когда еженедельник Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. С тех пор история обрастала все новыми подробностями — выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону канцлера Ангелы Меркель.
В ноябре прошлого года также стало известно о фактах шпионажа на шведских оборонных предприятиях со стороны АНБ: мониторинг осуществлялся с американской базы в Дании. Интерес для разведки представляли шведская SAAB и датский концерн Terma. По данным журналистов, АНБ обеспечило себе доступ к оптоволоконным кабелям и компьютерному центру в Амагере, что позволило отслеживать трафик данных Нидерландов, Норвегии, Франции, Германии, датских политических институтов и “шведских военных”. По некоторым данным, одним из объектов шпионажа являлась программа шведского многоцелевого истребителя 4-го поколения “Грипен”.