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Шпионский скандал в Европе: правительство Германии хочет прояснить роль Дании

Киев • УНН

 • 18052 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Правительство Германии пытается прояснить сообщения о том, что датские спецслужбы помогали секретной службе США АНБ шпионить за ведущими немецкими политиками. Об этом со ссылкой на слова представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта сообщает Deutschlandfunk, передает УНН.

Шпионский скандал в Европе: правительство Германии хочет прояснить роль Дании

Детали

Официальный представитель правительства ФРГ Зайберт заявил, что они "связываются со всеми соответствующими национальными и международными органами, чтобы проверить информацию".

В то же время, после того, как стали известны новые подробности о масштабах прослушивания высокопоставленных немецких политиков со стороны секретных служб дружественных государств, немецкая "Свободная демократическая партия" призвала принять срочные меры. "Такому поведению не должно быть места среди западных партнеров и особенно среди стран-членов ЕС", - заявил в понедельник агентству AFP член Бундестага, представитель СвДП Бенджамин Штрассер. Федеральное правительство должно теперь работать над "обязывающим соглашением о запрете шпионажа между Европейским Союзом и США", считают в СвДП.

Штрассер назвал сообщение о шпионаже за европейскими политиками "тревожными". В интервью AFP он сказал: "Еще раз ясно, что нам нужна более скоординированная политика безопасности в Европе".

В интервью NDR, WDR и SZ еще один немецкий политик, бывший лидер оппозиции Пеер Штайнбрюк, которого, по сообщениям, тоже прослушивали, сказал, что он узнал о прослушивании его только из этого расследования. "В политическом плане я считаю, что это скандал", - сказал Штайнбрюк.

Накануне федеральное правительство заявляло в комментарии Tagesschau, что не знало о шпионаже за ведущими членами правительства. Представитель правительства сообщил на запрос: "Предмет вашего исследования стал известен канцлеру по вашему запросу". Кроме того, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, которого, по сообщениям, тоже прослушивали, накануне также заявил, что ему "ничего не известно" о возможной слежке со стороны датской секретной службы.

Контекст

В воскресенье ряд СМИ в Германии, Дании, Швеции сообщили о том, что датские спецслужбы помогали АНБ следить за европейскими политиками. Скандал начался еще в 2013 году, когда еженедельник Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. С тех пор история обрастала все новыми подробностями — выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону канцлера Ангелы Меркель.

В ноябре прошлого года также стало известно о фактах шпионажа на шведских оборонных предприятиях со стороны АНБ: мониторинг осуществлялся с американской базы в Дании. Интерес для разведки представляли шведская SAAB и датский концерн Terma. По данным журналистов, АНБ обеспечило себе доступ к оптоволоконным кабелям и компьютерному центру в Амагере, что позволило отслеживать трафик данных Нидерландов, Норвегии, Франции, Германии, датских политических институтов и “шведских военных”. По некоторым данным, одним из объектов шпионажа являлась программа шведского многоцелевого истребителя 4-го поколения “Грипен”.

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