Шовковский оценил переименование ФФУ

"Относительно изменения названия - вы знаете Украина имеет международный бренд - UA. И сейчас мы пришли к тому, что наша украинская федерация будет также иметь эту аббревиатуру, только добавляется еще одна буква - F (Ukrainian Association of Football - ред). И поэтому мы очень легко привыкнем к этому.

Хотя меняется только название, работа организации продолжается. И мы все идем в Европу, стараемся быть ближе, стараемся уровень поднимать нашего украинского футбола", - сказал он.

По словам Шовковского, ничего удивительного в этом решении нет.

"Это закономерно, тем более что, как мы уже услышали, и УЕФА и ФИФА - это объединение именно Ассоциаций футбола. Поэтому думаю, что идем в правильном направлении", - резюмировал он.

Как писал УНН, ХХІІ Конгресс ФФУ состоялся сегодня в Запорожье.