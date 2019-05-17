Шовковский оценил переименование ФФУ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Сегодня Конгресс ФФУ проголосовал за то, чтобы Федерация футбола Украины стала Ассоциацией по примеру УЕФА. Здесь нет ничего удивительного, считает звезда украинского футбола, представитель тренерского штаба национальной сборной Александр Шовковский. Свое мнение по поводу ребрединга он озвучил журналисту УНН по итогам Конгресса.
"Относительно изменения названия - вы знаете Украина имеет международный бренд - UA. И сейчас мы пришли к тому, что наша украинская федерация будет также иметь эту аббревиатуру, только добавляется еще одна буква - F (Ukrainian Association of Football - ред). И поэтому мы очень легко привыкнем к этому.
Хотя меняется только название, работа организации продолжается. И мы все идем в Европу, стараемся быть ближе, стараемся уровень поднимать нашего украинского футбола", - сказал он.
По словам Шовковского, ничего удивительного в этом решении нет.
"Это закономерно, тем более что, как мы уже услышали, и УЕФА и ФИФА - это объединение именно Ассоциаций футбола. Поэтому думаю, что идем в правильном направлении", - резюмировал он.
Как писал УНН, ХХІІ Конгресс ФФУ состоялся сегодня в Запорожье.