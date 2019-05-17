Шовковский оцінив перейменування ФФУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Сьогодні Конгрес ФФУ проголосував за те, щоб Федерація футболу України стала Асоціацією за прикладом УЄФА. Тут немає нічого дивовижного, вважає зірка українського футболу, представник тренерського штабу національної збірної Олександр Шовковський. Свою думку з приводу ребредингу він озвучив журналісту УНН за підсумками Конгресу.
“Щодо зміни назви — ви знаєте Україна має міжнародний бренд — UA. І зараз ми прийшли до того, що наша українська федерація буде також мати цю абревіатуру, тільки додається ще одна літера — F (Ukrainian Association of Football - ред). І тому ми дуже легко звикнемо до цього.
Хоча міняється лише назва, робота організації продовжується. І ми всі прямуємо у Європу, намагаємося бути ближче, намагаємося рівень піднімати нашого українського футболу”, — сказав він.
За словами Шовковського, нічого дивовижного у цьому рішенні немає.
“Це закономірно, тим більше що, як ми вже почули, і УЄФА і ФІФА — це об’єднання саме Асоціацій футболу. Тож думаю, що крокуємо у правильному напрямку”, — резюмував він.
Як писав УНН, ХХІІ Конгрес ФФУ відбувся сьогодні у Запоріжжі.