Шовковский оцінив перейменування ФФУ

КИЇВ. 17 травня. УНН. Сьогодні Конгрес ФФУ проголосував за те, щоб Федерація футболу України стала Асоціацією за прикладом УЄФА. Тут немає нічого дивовижного, вважає зірка українського футболу, представник тренерського штабу національної збірної Олександр Шовковський. Свою думку з приводу ребредингу він озвучив журналісту УНН за підсумками Конгресу.