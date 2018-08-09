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Шотландцы хотят перейти на общеевропейскую систему сбора пустых бутылок

Киев • УНН

 • 8446 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. В Шотландии продолжаются публичные дискуссии касательно необходимости внедрения депозитной (залоговой) системы сбора тары в стране, передает УНН со ссылкой на Surfers Against Sewage.

Шотландцы хотят перейти на общеевропейскую систему сбора пустых бутылок

Принять участие в дискуссии может любой желающий. Для этого необходимо посетить сайт aveyougotthebottle.org.uk и ответить на несколько вопросов.

Правительство Шотландии заговорило о необходимости внедрения системы в середине 2017 года.

Публичная дискуссия стартовала в июне текущего года и продлится до 25 сентября (2018 года) включительно. Шотландцы объясняют необходимость внедрения залоговой системы сбора тары крайне низким процентом переработки пластиковых бутылок - 50%.

Депозитная система сбора тары помогает бороться с пластиком большинству европейских стран.

Принцип ее работы заключается в том, что при сдаче бутылок в специальный автомат потребителям возвращается часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок соберет автомат - тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это в свою очередь уменьшает количество мусора, которое оседает в океанах и на свалках.

Сегодня такая система успешно действует в Германии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии - 93,3%, а в Дании - 89%.

Зато Украина, при наличии необходимого законопроекта, не может ввести такую систему уже полтора года.

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