Шотландцы хотят перейти на общеевропейскую систему сбора пустых бутылок
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Шотландии продолжаются публичные дискуссии касательно необходимости внедрения депозитной (залоговой) системы сбора тары в стране, передает УНН со ссылкой на Surfers Against Sewage.
Принять участие в дискуссии может любой желающий. Для этого необходимо посетить сайт aveyougotthebottle.org.uk и ответить на несколько вопросов.
Правительство Шотландии заговорило о необходимости внедрения системы в середине 2017 года.
Публичная дискуссия стартовала в июне текущего года и продлится до 25 сентября (2018 года) включительно. Шотландцы объясняют необходимость внедрения залоговой системы сбора тары крайне низким процентом переработки пластиковых бутылок - 50%.
Депозитная система сбора тары помогает бороться с пластиком большинству европейских стран.
Принцип ее работы заключается в том, что при сдаче бутылок в специальный автомат потребителям возвращается часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок соберет автомат - тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это в свою очередь уменьшает количество мусора, которое оседает в океанах и на свалках.
Сегодня такая система успешно действует в Германии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии - 93,3%, а в Дании - 89%.
Зато Украина, при наличии необходимого законопроекта, не может ввести такую систему уже полтора года.