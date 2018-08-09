Шотландці хочуть перейти на загальноєвропейську систему збору порожніх пляшок
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. У Шотландії тривають публічні дискусії щодо необхідності впровадження депозитної (заставної) системи збору тари у країні, передає УНН з посиланням на Surfers Against Sewage.
Взяти участь у дискусії може будь-хто. Для цього необхідно відвідати сайт aveyougotthebottle.org.uk і відповісти на кілька запитань.
Уряд Шотландії заговорив про необхідність впровадження системи в середині 2017 року.
Публічна дискусія стартувала у червні поточного року і триватиме до 25 вересня (2018 року) включно. Шотландці пояснюють необхідність впровадження заставної системи збору тари вкрай низьким відсотком переробки пластикових пляшок - 50%.
Депозитна система збору тари допомагає боротися з пластиком більшості європейських країн.
Принцип її роботи полягає в тому, що при здачі пляшок у спеціальний автомат споживачам повертається частина грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок збере автомат - тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це своєю чергою зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах.
Сьогодні така система успішно діє у Німеччині, Швеції, Норвегії, Фінляндії, Данії, Естонії. Наприклад, у Норвегії завдяки цій системі збирають 95% тари, в Фінляндії - 93,3%, а в Данії - 89%.
Зате Україна, при наявності необхідного законопроекту, не може ввести таку систему вже півтора року.