Шотландский парламент проголосовал против Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Шотландский парламент проголосовал против запуска выхода Великобритании из Евросоюза, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Отмечается, что за запуск процедуры проголосовали 34 депутата, еще 90 депутатов были против.
Отмечается, что результаты голосования не будут иметь никаких последствий, поскольку Верховный суд постановил, что для привлечения статьи 50 Лиссабонского договора правительства Великобритании требуется согласие региональных парламентов.
Как сообщал УНН, палата общин британского парламента 2 февраля в первом чтении одобрила приведенин в действие статьи 50 Лиссабонского договора о порядке выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).