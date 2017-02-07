Шотландский парламент проголосовал против Brexit

Отмечается, что за запуск процедуры проголосовали 34 депутата, еще 90 депутатов были против.

Отмечается, что результаты голосования не будут иметь никаких последствий, поскольку Верховный суд постановил, что для привлечения статьи 50 Лиссабонского договора правительства Великобритании требуется согласие региональных парламентов.

Как сообщал УНН, палата общин британского парламента 2 февраля в первом чтении одобрила приведенин в действие статьи 50 Лиссабонского договора о порядке выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).