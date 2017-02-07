Шотландський парламент проголосував проти Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Шотландський парламент проголосував проти запуску виходу Великої Британії з Євросоюза ,передає УНН з посиланням на ВВС.
Зазначається, що за запуск процедури проголосували 34 депутати, ще 90 депутатів були проти.
Відзначається, що результати голосування не матимуть ніяких наслідків, оскільки Верховний суд постановив, що для залучення статті 50 Лісабонського договору уряду Великобританії не потрібна згода регіональних парламентів.
Як повідомляв УНН, палата громад британського парламенту 2 лютого в першому читанні схвалила приведення в дію статті 50 Лісабонського договору про порядок виходу Великої Британії з Євросоюзу (Brexit).