"Селтик" представил футболиста сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Полузащитник Марьян Швед прибыл в расположение шотландского “Селтика” и присоединился к тренировочному процессу в общей группе клуба, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу шотландцев.
Футболист сборной Украины поделился впечатлениями от знакомства с новым клубом.
“Здорово, наконец, быть здесь, в „Селтике“. Я был очень рад приехать, и теперь я здесь, я действительно с нетерпением жду начала моей карьеры в клубе. Я уже провел несколько замечательных дней на тренировочном поле, и я потратил много времени на работу, как и всегда. Следующие несколько недель — это отличный шанс познакомиться с клубом, игроками и другими людьми с „Селтика“. У меня уже был блестящий прием здесь, и я очень благодарен всем за то, что я чувствую себя как дома”, — подчеркнул наш земляк.
Также игрок добавил, что он “следил за матчами „Селтика“ в Украине и очень переживал за команду”.
Заметим, что с 15 голами и четырьмя передачами в 26 матчах с “Карпатами” Швед провел успешный нынешний сезон в Украинской Премьер-лиге.
Напомним, что Швед заключил соглашение с шотландцами еще в феврале, но завершал сезон за “Карпаты”.