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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 95291 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101281 просмотра

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7 марта, 08:52 • 124761 просмотра

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7 марта, 06:35 • 112100 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138115 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144707 просмотра

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"Селтик" представил футболиста сборной Украины

"Селтик" представил футболиста сборной Украины

Киев  •  УНН

 • 13335 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Полузащитник Марьян Швед прибыл в расположение шотландского “Селтика” и присоединился к тренировочному процессу в общей группе клуба, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу шотландцев.

Футболист сборной Украины поделился впечатлениями от знакомства с новым клубом.

“Здорово, наконец, быть здесь, в „Селтике“. Я был очень рад приехать, и теперь я здесь, я действительно с нетерпением жду начала моей карьеры в клубе. Я уже провел несколько замечательных дней на тренировочном поле, и я потратил много времени на работу, как и всегда. Следующие несколько недель — это отличный шанс познакомиться с клубом, игроками и другими людьми с „Селтика“. У меня уже был блестящий прием здесь, и я очень благодарен всем за то, что я чувствую себя как дома”, — подчеркнул наш земляк.

Также игрок добавил, что он “следил за матчами „Селтика“ в Украине и очень переживал за команду”.

Заметим, что с 15 голами и четырьмя передачами в 26 матчах с “Карпатами” Швед провел успешный нынешний сезон в Украинской Премьер-лиге.

Напомним, что Швед заключил соглашение с шотландцами еще в феврале, но завершал сезон за “Карпаты”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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