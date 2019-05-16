"Селтік" презентував футболіста збірної України

Футболіст збірної України поділився враженнями від знайомства із новим клубом.

“Здорово, нарешті, бути тут, в „Селтіку“. Я був дуже радий приїхати, і тепер я тут, я дійсно з нетерпінням чекаю початку моєї кар’єри в клубі. Я вже провів кілька чудових днів на тренувальному полі, і я витратив багато часу на роботу, як і завжди. Наступні кілька тижнів — це відмінний шанс познайомитися з клубом, гравцями і іншими людьми із „Селтіка“. У мене вже був блискучий прийом тут, і я дуже вдячний всім за те, що я відчуваю себе як вдома”, — наголосив наш земляк.

Також гравець додав, що він “стежив за матчами „Селтіка“ в Україні і дуже переживав за команду”.

Зауважимо, що з 15 голами і чотирма передачами в 26 матчах з “Карпатами” Швед провів успішний нинішній сезон в Українській Прем’єр-лізі.

Нагадаємо, що Швед заключив угоду з шотландцями ще в лютому, але завершував сезон за “Карпати”.