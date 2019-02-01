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Український півзахисник став гравцем шотландського "Селтіку"

Український півзахисник став гравцем шотландського "Селтіку"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Гранд шотландського футболу “Селтік” оголосив про перехід півзахисника львівських “Карпат” Мар’яна Шведа, повідомляє УНН з посиланням на сайти команд.

Шотландський “Селтік” підписав контракт на чотири з половиною роки із Шведом. Однак вінгер гратиме в “Карпатах” в оренді до кінця сезону.

“Я дуже пишаюся тим, що я тут. Пишаюся, що став першим гравцем з України, який підписав контракт із „Селтіком“. Це багато значить для футболу в Україні. Зроблю все можливе, щоб стати прикладом для українських футболістів і відкрити їм двері. Сподіваюся, заб’ю важливі голи для клубу і дам уболівальникам привід для радості”, — відзначив Швед.

Зауважимо, що у складі львівського клубу півзахисник провів 47 матчів, в яких забив 16 голів і зробив 6 асистів.

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