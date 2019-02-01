Український півзахисник став гравцем шотландського "Селтіку"

Шотландський “Селтік” підписав контракт на чотири з половиною роки із Шведом. Однак вінгер гратиме в “Карпатах” в оренді до кінця сезону.

“Я дуже пишаюся тим, що я тут. Пишаюся, що став першим гравцем з України, який підписав контракт із „Селтіком“. Це багато значить для футболу в Україні. Зроблю все можливе, щоб стати прикладом для українських футболістів і відкрити їм двері. Сподіваюся, заб’ю важливі голи для клубу і дам уболівальникам привід для радості”, — відзначив Швед.

Зауважимо, що у складі львівського клубу півзахисник провів 47 матчів, в яких забив 16 голів і зробив 6 асистів.