Украинский полузащитник стал игроком шотландского "Селтика"

Шотландский “Селтик” подписал контракт на четыре с половиной года со Шведом. Однако вингер будет играть в “Карпатах” в аренде до конца сезона.

“Я очень горжусь тем, что я здесь. Горжусь, что стал первым игроком из Украины, который подписал контракт с „Селтиком“. Это много значит для футбола в Украине. Сделаю все возможное, чтобы стать примером для украинских футболистов и открыть им дверь. Надеюсь, забью важные голы для клуба и дам болельщикам повод для радости”, — отметил Швед.

Заметим, что в составе львовского клуба полузащитник провел 47 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 6 ассистов.