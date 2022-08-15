Шотландия первой в мире будет раздавать женщинам средства гигиены бесплатно

Детали

В Шотландии вступает в силу закон, обязывающий государственные и образовательные учреждения бесплатно предоставлять женщинам тампоны и прокладки во время менструации. Это первая подобная реализуемая общенациональная программа в мире. Правительство Шотландии с 2017 года вложило в нее около 32 млн евро.

Власти обещают, что по всей стране откроют более тысячи пунктов с бесплатными средствами женской гигиены. Их можно найти через специальное приложение PickupMyPeriod.

Секретарша по социальной справедливости правительства Шотландии Шона Робисон прокомментировала нововведения.

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"Обеспечение свободного доступа к средствам личной женской гигиены фундаментально важно для поддержания равенства и чувства собственного достоинства человека, оно устраняет финансовые барьеры", - сказала Робисон.

Другие страны

Отношение к женским гигиеническим средствам изменяется не только в Шотландии. В 2021 году во Франции студенткам решили бесплатно предоставить прокладки и тампоны, установив автоматы с ними в кампусах и общежитиях. Аналогичные программы сейчас реализуются в Новой Зеландии и Калифорнии (США).