Шотландія першою у світі роздаватиме жінкам засоби гігієни безкоштовно
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. З 15 серпня державні та освітні установи Шотландії зобов'язані безплатно надавати жінкам гігієнічні засоби. Це перша подібна програма у світі. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Деталі
У Шотландії набирає чинності закон, який зобов'язує державні та освітні установи безплатно надавати жінкам тампони та прокладки під час менструації. Це перша подібна реалізована загальнонаціональна програма у світі. Уряд Шотландії з 2017 року вклав у неї близько 32 млн євро.
Влада обіцяє, що по всій країні відкриють понад тисячу пунктів із безплатними засобами жіночої гігієни. Їх можна знайти через спеціальний застосунок "PickupMyPeriod".
Секретарка із соціальної справедливості уряду Шотландії Шона Робісон прокоментувала нововведення.
Цитата
"Забезпечення вільного доступу до засобів особистої жіночої гігієни є фундаментально важливим для підтримки рівності та почуття власної гідності людини, воно усуває фінансові бар'єри".
Інші країни
Ставлення до жіночих гігієнічних засобів змінюється не лише у Шотландії. У 2021 році у Франції студенткам вирішили безплатно надати прокладки та тампони, встановивши автомати з ними у кампусах та гуртожитках. Аналогічні програми нині реалізовують у Новій Зеландії та Каліфорнії (США).