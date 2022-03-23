Шольц созвонился с путиным, после – набрал Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Федеральный канцлер Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом россии владимиром путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сказано в распространенном в среду заявлении официального представителя федерального правительства Штеффена Хебестрайта, пишет УНН.
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"Федеральный канцлер Олаф Шольц сегодня вновь позвонил президенту россии владимиру путину и узнал о текущем состоянии усилий россии и Украины по поиску дипломатического решения. Канцлер призвал президента россии к скорейшему прекращению огня и улучшению гуманитарной ситуации", - заявил Хебестрайт.
"Затем канцлер пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским и узнал о его оценке текущей ситуации и переговорного процесса. Они договорились поддерживать связь", - сказано в заявлении правительства.
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Накануне Шольц сообщил, что европейские санкции в отношении россии должны быть не краткосрочной мерой, а иметь более длительный сценарий. Самым эффективным, по его мнению, будет запрет продажи россией углеводородов.