Шольц созвонился с путиным, после – набрал Зеленского

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"Федеральный канцлер Олаф Шольц сегодня вновь позвонил президенту россии владимиру путину и узнал о текущем состоянии усилий россии и Украины по поиску дипломатического решения. Канцлер призвал президента россии к скорейшему прекращению огня и улучшению гуманитарной ситуации", - заявил Хебестрайт.

"Затем канцлер пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским и узнал о его оценке текущей ситуации и переговорного процесса. Они договорились поддерживать связь", - сказано в заявлении правительства.

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Накануне Шольц сообщил, что европейские санкции в отношении россии должны быть не краткосрочной мерой, а иметь более длительный сценарий. Самым эффективным, по его мнению, будет запрет продажи россией углеводородов.