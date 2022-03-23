Шольц зателефонував путіну, після – набрав Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Федеральний канцлер Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом росії володимиром путіним і Президентом України Володимиром Зеленським. Про це сказано в поширеній у середу заяві офіційного представника федерального уряду Штеффена Хебестрайта, пише УНН.
Цитата
"Федеральний канцлер Олаф Шольц сьогодні знову подзвонив президенту росії володимиру путіну і дізнався про поточний стан зусиль росії і України з пошуку дипломатичного рішення. Канцлер закликав президента росії до якнайшвидшого припинення вогню і поліпшення гуманітарної ситуації", - заявив Хебестрайт.
"Потім канцлер поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським і дізнався про його оцінку поточної ситуації і переговорного процесу. Вони домовилися підтримувати зв'язок", - сказано в заяві уряду.
Додамо
Напередодні Шольц повідомив, що європейські санкції щодо росії повинні бути не короткостроковим заходом, а мати більш тривалий сценарій. Найефективнішим, на його думку, буде заборона продажу росією вуглеводнів.