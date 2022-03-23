Шольц призвал ввести эмбарго на российские нефть и газ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что европейские санкции в отношении россии должны быть не краткосрочной мерой, а иметь более длительный сценарий. Самым эффективным, по его мнению, будет запрет продажи россией углеводородов. Об этом информирует УНН со ссылкой на BBC.
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"Европа, вместе со своими друзьями, ввела невиданные по своей жесткости в отношении такой великой страны санкции. И видно, что они влияют", - заявил Шольц на пресс-конференции в Берлине.
Также он добавил, что список санкционных запретов должен быть расширен.
Напомним
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