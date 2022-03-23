Шольц призвал ввести эмбарго на российские нефть и газ

Цитата

"Европа, вместе со своими друзьями, ввела невиданные по своей жесткости в отношении такой великой страны санкции. И видно, что они влияют", - заявил Шольц на пресс-конференции в Берлине.

Также он добавил, что список санкционных запретов должен быть расширен.

Напомним

Блинкен пообщался со Столтенбергом: обсудили дальнейших действиях НАТО в ответ на агрессию россии.