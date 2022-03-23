Шольц закликав ввести ембарго на російські нафту та газ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що європейські санкції щодо росії повинні бути не короткостроковим заходом, а мати більш тривалий сценарій. Найефективнішою, на його думку, буде заборона продажу росією вуглеводнів. Про це інформує УНН з посиланням на BBC.
Цитата
"Європа, разом зі своїми друзями, ввела небачені за своєю жорсткістю щодо такої великої країни санкції. І видно, що вони впливають", - заявив Шольц на прес-конференції в Берліні.
Також він додав, що список санкційних заборон повинен бути розширений.
Нагадаємо
Блінкен поспілкувався зі Столтенбергом: обговорили подальші дії НАТО у відповідь на агресію росії.