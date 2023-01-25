Шольц пообщался с Зеленским после решения о Leopard для Украины

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 19266 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 72845 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 116383 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 116018 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 265160 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 132889 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121574 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 371730 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83649 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136404 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
75%
Популярные новости

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 29410 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111244 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76879 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

8 апреля, 15:37 • 16312 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

19:17 • 12825 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 265159 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 292931 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 371729 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 347262 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 394606 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Китай

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76899 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111286 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130652 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170364 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79583 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Шольц пообщался с Зеленским после решения о Leopard для Украины

Киев • УНН

 • 957184 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что созвонился с Президентом Украины Владимиром Зеленским после решения Берлина о передаче танков Leopard 2 для ВСУ, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Шольц пообщался с Зеленским после решения о Leopard для Украины

Детали

"Канцлер Олаф Шольц говорит, что перед тем, как приехать в парламент, он общался с президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.

Как пишет Guardian, Шольц сообщил, что в разговоре с Зеленским говорил о том, "что Германия делает и что Германия будет делать".

Во время своего выступления в Бундестаге Шольц заявил, по данным Sky News, что "причина вызовов, которые стоят перед нами, - это страшная захватническая война против Украины". "Ужасная война, где принципы, о которых мы согласились в Европе, были поставлены под сомнение", - отметил он.

"Правильно", что в тесном сотрудничестве с партнерами поставляется оружие, отметил Шольц.

Канцлер ФРГ добавил, что из-за конфликта ему "пришлось порвать с тем, что мы делали в Германии на протяжении десятилетий" - ссылаясь на тот факт, что это первый случай, когда немецкие боевые танки будут отправлены на поле боя в Европе со времен Второй мировой войны.

При этом он четко дал понять, что страны НАТО должны быть осторожными, чтобы не допустить эскалации конфликта.

"У нас война в Европе недалеко отсюда", - сказал канцлер.

"Одно должно быть ясно: мы сделаем все, что необходимо, что возможно, чтобы поддержать Украину, но в то же время мы хотим убедиться, что не будет эскалации войны между россией и НАТО", - отметил он.

Дополнение

Правительство Германии перед этим сообщил о поставках Украине танков Leopard 2, сначала речь идет об отправке Германией 14 танков.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика
Brent
$61.53
Bitcoin
$77,069.60
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.10
Ethereum
$1,474.25