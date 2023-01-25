Шольц пообщался с Зеленским после решения о Leopard для Украины

Детали

"Канцлер Олаф Шольц говорит, что перед тем, как приехать в парламент, он общался с президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.

Как пишет Guardian, Шольц сообщил, что в разговоре с Зеленским говорил о том, "что Германия делает и что Германия будет делать".

Во время своего выступления в Бундестаге Шольц заявил, по данным Sky News, что "причина вызовов, которые стоят перед нами, - это страшная захватническая война против Украины". "Ужасная война, где принципы, о которых мы согласились в Европе, были поставлены под сомнение", - отметил он.

"Правильно", что в тесном сотрудничестве с партнерами поставляется оружие, отметил Шольц.

Канцлер ФРГ добавил, что из-за конфликта ему "пришлось порвать с тем, что мы делали в Германии на протяжении десятилетий" - ссылаясь на тот факт, что это первый случай, когда немецкие боевые танки будут отправлены на поле боя в Европе со времен Второй мировой войны.

При этом он четко дал понять, что страны НАТО должны быть осторожными, чтобы не допустить эскалации конфликта.

"У нас война в Европе недалеко отсюда", - сказал канцлер.

"Одно должно быть ясно: мы сделаем все, что необходимо, что возможно, чтобы поддержать Украину, но в то же время мы хотим убедиться, что не будет эскалации войны между россией и НАТО", - отметил он.

Дополнение

Правительство Германии перед этим сообщил о поставках Украине танков Leopard 2, сначала речь идет об отправке Германией 14 танков.