Шольц поспілкувався з Зеленським після рішення про Leopard для України

Деталі

"Канцлер Олаф Шольц каже, що перед тим, як приїхати до парламенту, він спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським", - ідеться у повідомленні.

Як пише Guardian, Шольц повідомив, що у розмові із Зеленським говорив про те, "що Німеччина робить і що Німеччина робитиме".

Під час свого виступу у Бундестазі Шольц заявив, за даними Sky News, що "причина викликів, які стоять перед нами, - це страшна загарбницька війна проти України". "Жахлива війна, де принципи, про які ми погодилися в Європі, були поставлені під сумнів", - зазначив він.

"Правильно", що в тісній співпраці з партнерами постачається зброя, зазначив Шольц.

Канцлер ФРН додав, що через конфлікт йому "довелося порвати з тим, що ми робили в Німеччині протягом десятиліть" - посилаючись на той факт, що це перший випадок, коли німецькі бойові танки будуть відправлені на поле бою у Європі з часів Другоїа світової війни.

При цьому він чітко дав зрозуміти, що країни НАТО повинні бути обережними, щоб не допустити ескалації конфлікту.

"У нас війна в Європі недалеко звідси", - сказав канцлер.

"Одне має бути зрозуміло: ми зробимо все, що необхідно, що можливо, щоб підтримати Україну, але в той же час ми хочемо переконатися, що не буде ескалації війни між росією та НАТО", - зазначив він.

Доповнення

Уряд Німеччини перед цим повідомив про постачання Україні танків Leopard 2, спочатку ідеться про відправку Німеччиною 14 танків.