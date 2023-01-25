Шольц поспілкувався з Зеленським після рішення про Leopard для України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що зідзвонився з Президентом України Володимиром Зеленським після рішення Берліна про передачу танків Leopard 2 для ЗСУ, пише УНН з посиланням на Sky News.
Деталі
"Канцлер Олаф Шольц каже, що перед тим, як приїхати до парламенту, він спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським", - ідеться у повідомленні.
Як пише Guardian, Шольц повідомив, що у розмові із Зеленським говорив про те, "що Німеччина робить і що Німеччина робитиме".
Під час свого виступу у Бундестазі Шольц заявив, за даними Sky News, що "причина викликів, які стоять перед нами, - це страшна загарбницька війна проти України". "Жахлива війна, де принципи, про які ми погодилися в Європі, були поставлені під сумнів", - зазначив він.
"Правильно", що в тісній співпраці з партнерами постачається зброя, зазначив Шольц.
Канцлер ФРН додав, що через конфлікт йому "довелося порвати з тим, що ми робили в Німеччині протягом десятиліть" - посилаючись на той факт, що це перший випадок, коли німецькі бойові танки будуть відправлені на поле бою у Європі з часів Другоїа світової війни.
При цьому він чітко дав зрозуміти, що країни НАТО повинні бути обережними, щоб не допустити ескалації конфлікту.
"У нас війна в Європі недалеко звідси", - сказав канцлер.
"Одне має бути зрозуміло: ми зробимо все, що необхідно, що можливо, щоб підтримати Україну, але в той же час ми хочемо переконатися, що не буде ескалації війни між росією та НАТО", - зазначив він.
Доповнення
Уряд Німеччини перед цим повідомив про постачання Україні танків Leopard 2, спочатку ідеться про відправку Німеччиною 14 танків.