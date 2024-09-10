Шольц назвал условие участия россии в украинской мирной конференции

Канцлер Германии Олаф Шольц поставил условие участия россии в возможной украинской мирной конференции, пишет УНН со ссылкой на tagesschau.

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Шольц на мероприятии в понедельник вечером отметил, что кроме необходимой военной поддержки Украины против россии-агрессора, нужно также изучить пути выхода из ситуации войны. И он, как и украинское руководство, хотел еще одной мирной конференции в которой должна участвовать россия, сказал канцлер.

"Конечно, это не сработает, если человек, который должен там сидеть, при этом скажет: "Но я продолжаю атаковать", - добавил Шольц, как указывает издание, имея в виду российского президента владимира путина.

"Я думаю, что в этой ситуации нам нужно то, что всегда важно в политике: ясность, твердость и характер. Вот в чем заключается суть, если вы хотите обеспечить мир и безопасность в Европе", - подчеркнул канцлер.

Дополнение

В интервью в воскресенье, 8 сентября, Шольц высказался за усиление дипломатических усилий для прекращения российской агрессивной войны в Украине. "Я думаю, что сейчас настал момент, когда мы также должны обсудить, как мы можем выйти из этой ситуации войны и достичь мира быстрее, чем сейчас кажется", - сказал Шольц ZDF.

Итальянская газета La Repubblica сообщила в понедельник, 9 сентября, что "Шольц работает над мирным планом, чтобы посадить россию за стол переговоров".

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