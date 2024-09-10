Шольц назвав умову участі росії в українській мирній конференції

Канцлер Німеччини Олаф Шольц поставив умову участі росії у можливій українській мирній конференції, пише УНН з посиланням на tagesschau.

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Шольц на заході у понеділок увечері наголосив, що окрім необхідної військової підтримки України проти росії-агресора, потрібно також вивчити шляхи виходу із ситуації війни. І він, як і українське керівництво, хотів ще однієї мирної конференції в якій має брати участь росія, сказав канцлер.

"Звичайно, це не спрацює, якщо людина, яка повинна там сидіти, при цьому скаже: "Але я продовжую атакувати", - додав Шольц, як вказує видання, маючи на увазі російського президента володимира путіна.

"Я думаю, що в цій ситуації нам потрібне те, що завжди важливо в політиці: ясність, твердість і характер. Ось у чому полягає суть, якщо ви хочете забезпечити мир і безпеку в Європі", - підкреслив канцлер.

Доповнення

В інтерв'ю в неділю, 8 вересня, Шольц висловився за посилення дипломатичних зусиль для припинення російської агресивної війни в Україні. "Я думаю, що зараз настав момент, коли ми також повинні обговорити, як ми можемо вийти з цієї ситуації війни та досягти миру швидше, ніж зараз здається", - сказав Шольц ZDF.

Італійська газета La Repubblica повідомила у понеділок, 9 вересня, що "Шольц працює над мирним планом, щоб посадити росію за стіл переговорів".

Шольц "не побоявся б" поговорити по телефону з путіним, якби вважав момент "розумним" - речник уряду ФРН