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Шольц назвав умову участі росії в українській мирній конференції

Шольц назвав умову участі росії в українській мирній конференції

Київ • УНН

 • 32905 перегляди

Канцлер Німеччини Олаф Шольц поставив умову для участі росії у можливій мирній конференції щодо України. Він наголосив на необхідності військової підтримки України та пошуку шляхів виходу з війни.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц поставив умову участі росії у можливій українській мирній конференції, пише УНН з посиланням на tagesschau.

Деталі

Шольц на заході у понеділок увечері наголосив, що окрім необхідної військової підтримки України проти росії-агресора, потрібно також вивчити шляхи виходу із ситуації війни. І він, як і українське керівництво, хотів ще однієї мирної конференції в якій має брати участь росія, сказав канцлер.

"Звичайно, це не спрацює, якщо людина, яка повинна там сидіти, при цьому скаже: "Але я продовжую атакувати", - додав Шольц, як вказує видання, маючи на увазі російського президента володимира путіна.

"Я думаю, що в цій ситуації нам потрібне те, що завжди важливо в політиці: ясність, твердість і характер. Ось у чому полягає суть, якщо ви хочете забезпечити мир і безпеку в Європі", - підкреслив канцлер.

Доповнення

В інтерв'ю в неділю, 8 вересня, Шольц висловився за посилення дипломатичних зусиль для припинення російської агресивної війни в Україні. "Я думаю, що зараз настав момент, коли ми також повинні обговорити, як ми можемо вийти з цієї ситуації війни та досягти миру швидше, ніж зараз здається", - сказав Шольц ZDF. 

Італійська газета La Repubblica повідомила у понеділок, 9 вересня, що "Шольц працює над мирним планом, щоб посадити росію за стіл переговорів".

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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