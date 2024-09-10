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Шольц "не побоявся б" поговорити по телефону з путіним, якби вважав момент "розумним" - речник уряду ФРН

Шольц "не побоявся б" поговорити по телефону з путіним, якби вважав момент "розумним" - речник уряду ФРН

Київ • УНН

 • 28876 перегляди

Канцлер Німеччини Олаф Шольц "не побоявся б" поговорити по телефону з путіним, якщо момент буде "розумним". Водночас уряд ФРН не бачить ознак готовності кремля до конструктивних мирних переговорів щодо України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц "не побоявся б поговорити по телефону з російським президентом" володимиром путіним, якби вважав момент "розумним", заявив речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт у Берліні в понеділок, пише УНН з посиланням на Bild.

Деталі

Канцлер Шольц висловився за прискорення мирних зусиль у війні в Україні, але німецький уряд наразі не бачить причин для оптимізму. Останні заяви кремля про війну в Україні "не створили враження, що вони дуже готові вступити в конструктивні мирні переговори", заявив Гебештрайт. Однак, з його слів, канцлер Шольц "не побоявся б поговорити по телефону з російським президентом", якби вважав момент "розумним".

Уряд ФРН не може назвати дату "подальшої мирної конференції", яку обговорював Шольц, сказав Гебештрайт. Це було б "поспішно". Він додав: "Але зрозуміло, що у нас усюди в світі така ситуація, що фактично скрізь є відчуття, що ця війна має закінчитися якнайшвидше", - додав речник уряду Німеччини.

Доповнення

В інтерв'ю в неділю, 8 вересня, Шольц висловився за посилення дипломатичних зусиль для припинення російської агресивної війни в Україні. "Я думаю, що зараз настав момент, коли ми також повинні обговорити, як ми можемо вийти з цієї ситуації війни та досягти миру швидше, ніж зараз здається", - сказав Шольц ZDF. 

Італійська газета La Repubblica повідомила у понеділок, 9 вересня, що "Шольц працює над мирним планом, щоб посадити росію за стіл переговорів".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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