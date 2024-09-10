Шольц "не побоялся бы" поговорить по телефону с путиным, если бы считал момент "разумным" - спикер правительства ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц "не побоялся бы поговорить по телефону с российским президентом" владимиром путиным, если бы считал момент "разумным", заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт в Берлине в понедельник, пишет УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Канцлер Шольц высказался за ускорение мирных усилий в войне в Украине, но немецкое правительство пока не видит причин для оптимизма. Последние заявления кремля о войне в Украине "не создали впечатление, что они очень готовы вступить в конструктивные мирные переговоры", заявил Хебештрайт. Однако, по его словам, канцлер Шольц "не побоялся бы поговорить по телефону с российским президентом", если бы считал момент "разумным".

Правительство ФРГ не может назвать дату "дальнейшей мирной конференции", которую обсуждал Шольц, сказал Хебештрайт. Это было бы "поспешно". "Но понятно, что у нас всюду в мире такая ситуация, что фактически везде есть ощущение, что эта война должна закончиться как можно быстрее", - добавил спикер правительства Германии.

Дополнение

В интервью в воскресенье, 8 сентября, Шольц высказался за усиление дипломатических усилий для прекращения российской агрессивной войны в Украине. "Я думаю, что сейчас настал момент, когда мы также должны обсудить, как мы можем выйти из этой ситуации войны и достичь мира быстрее, чем сейчас кажется", - сказал Шольц ZDF.

Итальянская газета La Repubblica сообщила в понедельник, 9 сентября, что "Шольц работает над мирным планом, чтобы посадить россию за стол переговоров".