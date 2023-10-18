Шольц лег на взлетную полосу из-за воздушной тревоги в Израиле

Детали

Перед вылетом самолета Шольца из Израиля в аэропорту Бен-Гурион сработала воздушная тревога. Всем пришлось выйти и лечь на взлетную полосу для безопасности.

После этого канцлера Германии отвезли в убежище, где он стал свидетелем двух взрывов от ПВО.

По данным издания, Олаф Шольц стал первым главой правительства, который посетил Израиль после нападения ХАМАС 7 октября. Во время своего визита он выразил свою непоколебимую солидарность с Израилем.

Отметим, канцлер Германии Олаф Шольц 17 октября прибыл в Израиль. Он должен был встретиться с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, президентом Исааком Герцогом и другими высокопоставленными чиновниками.

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