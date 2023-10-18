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Шольц ліг на злітну смугу через повітряну тривогу в Ізраїлі

Київ • УНН

 • 577426 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Делегація канцлера Німеччини Олафа Шольца в Тель-Авіві була змушена зійти з літака і лягти на землю, бо розпочалася повітряна тривога. Про це пише видання Bild, передає УНН.

Шольц ліг на злітну смугу через повітряну тривогу в Ізраїлі

Деталі

Перед вильотом літака Шольца з Ізраїлю в аеропорту Бен-Гуріон спрацювала повітряна тривога. Усім довелося вийти та лягти на злітну смугу задля безпеки.

Після цього канцлера Німеччини відвезли до сховища, де він став свідком двох вибухів від ППО.

За даними видання, Олаф Шольц став першим главою уряду, який відвідав Ізраїль після нападу ХАМАС 7 жовтня. Під час свого візиту він висловив свою непохитну солідарність із Ізраїлем.

Зазначимо, канцлер Німеччини Олаф Шольц 17 жовтня прибув в Ізраїль. Він мав зустрітися з прем'єр-міністром країни Біньяміном Нетаньягу, президентом Ісааком Герцогом та іншими високопосадовцями.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шольц застеріг "Хезболлу" та Іран від втручання в конфлікт Ізраїлю та ХАМАС

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