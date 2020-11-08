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Шмыгаль заявил о перевыполнении Госбюджета в октябре

Шмыгаль заявил о перевыполнении Госбюджета в октябре

Киев  •  УНН

 • 17174 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Государственный бюджет Украины в октябре был выполнен на 110%, а за 10 месяцев года бюджет был выполнен на 99%. Об этом написал в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"В октябре государственный бюджет выполнен на 110%. Благодаря борьбы со схемами, налоговая служба перевыполнила индикатив поступлений на 42%. В целом за 10 месяцев этого года бюджет выполнен на 99%. При этом, когда наше правительство пришло в марте, то выполнение бюджета за 3 месяца было на уровне 88%", - написал Шмыгаль.

По его словам, в ближайшее время правительство сконцентрирует внимание на полноценной европейской реформе таможни.

"Новое руководство ГТС должно в корне изменить ситуацию и внедрить те важные евроинтеграционные решения, которые приняло правительство в последние полгода", - добавил глава правительства.

Напомним, ранее на этой неделе премьер заявил, что Украина не использует весь потенциал полезных ископаемых, которые могут принести ей 400 млрд долларов за следующие 10 лет.

Как сообщал ранее УНН, по данным Государственной казначейской службы Украины, бюджет за 10 месяцев недополучил 7,6 млрд грн.

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