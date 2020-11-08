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Шмигаль заявив про перевиконання Держбюджету у жовтні

Шмигаль заявив про перевиконання Держбюджету у жовтні

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Державний бюджет України у жовтні було виконано на 110%, а за 10 місяців року бюджет було виконано на 99%. Про це написав у Facebook прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

"У жовтні державний бюджет виконано на 110%. Завдяки боротьби зі схемами, податкова служба перевиконала індикатив надходжень на 42%. Загалом за 10 місяців цього року бюджет виконано на 99%. При цьому, коли наш уряд прийшов у березні, то виконання бюджету за 3 місяці було на рівні 88%", - написав Шмигаль.

З його слів, найближчим часом уряд сконцентрує увагу на повноцінній європейській реформі митниці.

"Нове керівництво ДМС має докорінно змінити ситуацію та впровадити ті важливі євроінтеграційні рішення, які прийняв уряд в останні півроку", - додав глава уряду.

Нагадаємо, раніше цього тижня прем’єр заявив, що Україна не використовує весь потенціал корисних копалин, які можуть принести їй 400 млрд доларів за наступні 10 років.

Як повідомляв раніше УНН, за даними Державної казначейської служби України, бюджет за 10 місяців недоотримав 7,6 млрд грн.

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