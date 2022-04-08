Шмыгаль: в условиях войны правительство отказалось от всех капитальных расходов из бюджета

$41.170.09
45.030.03
ukru
Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию
07:59 • 19560 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 72130 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 51968 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 85575 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 123686 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 147453 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 318706 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 137696 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 124150 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 407752 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
46%
Популярные новости

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 34219 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 42953 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 42609 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 32012 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 29022 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 71992 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 318623 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 329787 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 407684 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 382051 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 6798 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 15270 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 89636 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 122464 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 141794 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

Шмыгаль: в условиях войны правительство отказалось от всех капитальных расходов из бюджета

Киев • УНН

 • 129715 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Правительство отказалось от всех капитальных расходов из бюджета в условиях полномасштабного вторжения рф в Украину. Об этом рассказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью во время национального телевизионного марафона единых новостей, пишет УНН.

Шмыгаль: в условиях войны правительство отказалось от всех капитальных расходов из бюджета

Цитата

"По состоянию на сегодня мы фактически сделали секвестр бюджета, отказались от всех капитальных расходов, это очевидно. Мы можем только ремонтировать поврежденные вещи, но мы сейчас ничего не строим, не делаем никаких капитальных закупок, кроме сосредоточения на армии, на военных нуждах, потребностях ВСУ и кроме выполнения социальных обязательств государства", - сказал Шмыгаль.

Детали

Относительно того, что выполняется, по его словам, это касается гуманитарного блока - выплаты зарплат, и социального блока - выплаты пенсий и других социальных платежей.

Также Премьер сообщил о выполнении бюджета.

"Первый квартал наше государство завершило с перевыполнением бюджета - 110%. Мы выполнили задание по наполнению бюджета, это и за счет поступлений от уплаты налогов добросовестным бизнесом, и за счет авансирования налогов... бизнесом", - отметил Шмыгаль.

Со слов главы правительства, фактически, это позволило "вовремя и в полном объеме платить нам все пенсии, даже проанонсировать апрель, с точки зрения пенсий, все социальные платежи, все дополнительные социальные платежи, связанные с войной, профинансировать бюджет войны". "То есть, фактически государство полноценно в течение марта и вот части апреля выполняет свои обязательства", - добавил он.

"В апреле бюджет государства находится под определенным давлением военных обстоятельств,.. под давлением тех налоговых нововведений и облегчений для бизнеса, которые мы ввели. То есть, мы отменили фактически налогообложение общей системы, позволили 2% от оборота платить. Это отразится на бюджете. Мы отменили часть таможенных платежей и пошлины. Это отразится на сборах, которые будет давать таможня. Безусловно, часть бюджета мы будем перекрывать за счет сотрудничества с нашими партнерами - это другие страны, международные финансовые организации. И будем выполнять наши социальные обязательства. Будем смотреть, как будет двигаться апрель", - отметил Шмигаль.

Дополнение

Шмыгаль сообщил, что расходы на выплату заработных плат в государственной сфере, кроме бюджетников, уже сокращены на 10%.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$60.94
Bitcoin
$77,297.10
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.58
Золото
$3,062.05
Ethereum
$1,480.70