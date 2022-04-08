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Шмигаль: в умовах війни уряд відмовився від всіх капітальних видатків з бюджету

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Уряд відмовився від усіх капітальних видатків з бюджету в умовах повномасштабного вторгнення рф в Україну. Про це розповів Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю під час національного телевізійного марафону єдиних новин, пише УНН.

Шмигаль: в умовах війни уряд відмовився від всіх капітальних видатків з бюджету

Цитата

"Станом на сьогодні ми фактично зробили секвестр бюджету, відмовилися від всіх капітальних видатків, це очевидно. Ми можемо лише ремонтувати лише пошкоджені речі, але ми нічого зараз не будуємо, не робимо ніяких капітальних закупок, окрім зосередження на армії, на військових потребах, потребах ЗСУ і окрім виконання соціальних зобов'язань держави", - сказав Шмигаль.

Деталі

Щодо того, що виконується, з його слів, це стосується гуманітарного блоку - виплати зарплат, та соціального блоку - виплати пенсій та інших соціальних платежів.

Також Прем'єр повідомив про виконання бюджету.

"Перший квартал наша держава завершила з перевиконанням бюджету - 110%. Ми виконали завдання по наповненню бюджету, це і за рахунок надходжень від сплати податків сумлінним бізнесом, і за рахунок авансування податків... бізнесом", - зазначив Шмигаль.

Зі слів очільника уряду, фактично, це дало змогу "вчасно і в повному обсязі сплачувати нам всі пенсії, навіть проанонсувати квітень, з точки зору пенсій, усі соціальні платежі, усі додаткові соціальні платежі, пов'язані з війною, профінансувати бюджет війни". "Тобто, фактично держава повноцінно протягом березня і от частини квітня виконує свої зобов'язання", - додав він.

"У квітні бюджет держави знаходиться вже під певним тиском військових обставин,.. під тиском тих податкових нововведень і полегшень для бізнесу, які ми запровадили. Тобто, ми відмінили фактично оподаткування загальної системи, дали змогу 2% від обороту сплачувати. Це відобразиться на бюджеті. Ми скасували частину митних платежів і мита. Це відобразиться на зборах, які буде давати митниця. Безумовно, частину бюджету ми будемо перекривати за рахунок співпраці з нашими партнерами – це інші країнами, міжнародні фінансові організації. І будемо виконувати наші соціальні зобов'язання. Будемо бачити, як буде рухатися квітень", - зауважив Шмигаль.

Доповнення

Шмигаль повідомив, що витрати на виплату заробітних плат у державній сфері, окрім бюджетників, уже скорочено на 10%.

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