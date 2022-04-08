Шмигаль: витрати на зарплати держслужбовцям скоротили на 10%
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Витрати на виплату заробітних плат у державній сфері, окрім бюджетників, уже скорочено на 10%. Про це розповів Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю під час національного телевізійного марафону єдиних новин, пише УНН.
Цитата
"Ми загальні витрати на сплату заробітних плат у державному секторі, крім бюджетної сфери (маються на увазі держслужбовці, не вчителі, не медики), ми уже скоротили на 10%", - зазначив Шмигаль.
Деталі
Зі слів очільника уряду, йдеться про сфери Кабміну, Офісу Президента, Верховної Ради.
"Ми на 10% скоротили, і будемо цю тенденцію продовжувати, в разі необхідності", - вказав Прем'єр.
При цьому Шмигаль зауважив, що "все що можна скорочувати, ми скорочуємо", і перенаправляють на оборону.
Також Прем'єр зазначив, що "ми не друкували грошей". І що є військові облігації, і завдяки цьому механізму 40 мільярдів вже залучено.
Раніше
Шмигаль заявляв, що через війну Україна втрачає від 35% до 50% ВВП, щодня втрати бюджету сягають близько 2 мільярдів гривень.