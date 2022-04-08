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Шмыгаль: расходы на зарплаты госслужащим сократили на 10%

Киев • УНН

 • 188305 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Расходы на выплату заработных плат в государственной сфере, кроме бюджетников, уже сокращены на 10%. Об этом рассказал Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью во время национального телевизионного марафона единых новостей, пишет УНН.

Шмыгаль: расходы на зарплаты госслужащим сократили на 10%

Цитата

"Мы общие расходы на уплату заработных плат в государственном секторе, кроме бюджетной сферы (имеются в виду госслужащие, не учителя, не медики), мы уже сократили на 10%", - отметил Шмыгаль.

Детали

По словам главы правительства, речь идет о сферах Кабмина, Офиса Президента, Верховной Рады.

"Мы на 10% сократили, и будем эту тенденцию продолжать, в случае необходимости", - указал Премьер.

При этом Шмигаль заметил, что "все что можно сокращать, мы сокращаем", и перенаправляют на оборону.

Также Премьер отметил, что "мы не печатали денег". И что есть военные облигации, и благодаря этому механизму 40 миллиардов уже привлечено в бюджет.

Ранее

Шмиголь заявлял, что из-за войны Украина теряет от 35% до 50% ВВП, ежедневно потери бюджета составляют около 2 миллиардов гривен.

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