Шмыгаль рассказал об остатках коррупции в сфере строительства

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 82674 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101828 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126581 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107285 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127274 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101223 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102051 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104045 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101954 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101507 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Шмыгаль рассказал об остатках коррупции в сфере строительства

Шмыгаль рассказал об остатках коррупции в сфере строительства

Киев  •  УНН

 • 11365 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Коррупция остается в сфере строительства на момент принятия объектов в эксплуатацию. Такое явление будет присутствовать, ведь еще более 3 тыс. объектов потребует отдельных решений о введении их в эксплуатацию. Об этом заявил во время круглого стола ко дню строителя Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"На сегодняшний день остаются остатки злоупотреблений коррупции в сфере принятия в эксплуатацию. В этом зале присутствуют руководители и владельцы и инвесторы белого и прозрачного бизнеса, который заинтересован в справедливом функционировании этого рынка без коррупции. К сожалению, не все участники рынка имеют цель создания рабочих мест, уплаты налога, есть однодневки - сорвать куш, оставить за собой руины и уйти с деньгами", - сказал Шмыгаль.

По его словам, такие вещи будут еще присутствуют.

"По нашим подсчетам есть более 3 тысяч объектов в Украине, которые будут нуждаться в отдельных решениях о принятии их в эксплуатацию", - добавил Шмыгаль.

Напомним, в Окружном административном суде Киева оспаривают ограничения высотности жилой застройки в зависимости от классификации населенных пунктов и численности их населения.

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