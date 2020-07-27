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В ОАСК оскаржують обмеження висотності житлової забудови

В ОАСК оскаржують обмеження висотності житлової забудови

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. В Окружному адміністративному суді Києва оскаржують обмеження висотності житлової забудови в залежності від класифікації населених пунктів та чисельності їх населення. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ОАСК.

"Окружний адміністративний суд міста Києва просять визнати протиправним та скасувати наказ №104 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, датований 26 квітня 2019 року, в частині затвердження деяких абзаців Державних будівельних норм "Планування і забудова територій", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, про те, що максимально допустима висота житлової забудови визначається від чисельності населення та класифікації населеного пункту, а також абзац "Розміщення багатоквартирних (секційних) будинків у кварталах садибної забудови не допускається".

"Водночас, позивач просить суд визнати протиправними і нечинними певні абзаци ДБН, де йдеться про максимальну поверховість житлової забудови у населених пунктах залежно від їх класифікації, а також абзац, що не допускається розміщення багатоквартирних (секційних) будинків у кварталах садибної забудови", - зазначається у повідомленні.

Повідомляється, що наразі Окружний адміністративний суд міста Києва вирішує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

Нагадаємо, ОАСК відкрив провадження у справі щодо ліквідації ДАБІ.

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