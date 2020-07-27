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В ОАСК оспаривают ограничения высотности жилой застройки

В ОАСК оспаривают ограничения высотности жилой застройки

Киев  •  УНН

 • 13478 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. В Окружном административном суде Киева оспаривают ограничения высотности жилой застройки в зависимости от классификации населенных пунктов и численности их населения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

"Окружной административный суд города Киева просят признать противоправным и отменить приказ №104 Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, датированный 26 апреля 2019 года, в части утверждения некоторых абзацев Государственных строительных норм "Планировка и застройка территорий", - говорится в сообщении.

В частности, о том, что максимально допустимая высота жилой застройки определяется от численности населения и классификации населенного пункта, а также абзац "Размещение многоквартирных (секционных) домов в кварталах усадебной застройки не допускается".

"Вместе с тем, истец просит суд признать противоправными и недействительными определенные абзацы ГСН, где речь идет о максимальной этажности жилой застройки в населенных пунктах в зависимости от их классификации, а также абзац, что не допускается размещение многоквартирных (секционных) домов в кварталах усадебной застройки", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что сейчас Окружной административный суд города Киева решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Напомним, ОАСК открыл производство по делу о ликвидации ГАСИ.

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